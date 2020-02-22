В Севастополе огнеборцы поздравили ветерана пожарной охраны с Днем защитника Отечества

Участника Великой Отечественной войны, ветерана пожарной охраны Ивана Дурманова посетили с поздравлениями сотрудники МЧС и кадеты школы №60 имени Героя Советского Союза В. С. Пилипенко.

Спасатели выразили ветерану благодарность за самоотверженный труд и честную службу. В преддверии праздничной даты Ивану Сергеевичу были вручены памятные подарки от имени начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Ребята, посетившие ветерана, поинтересовались, каков, по его мнению, настоящий защитник Отечества. Получили уверенный ответ: пожарный, бесспорно, является таковым, но доказать на деле свою любовь к родной земле может человек любой профессии.

«Нужно трудиться на благо Родины, быть преданным своей стране, служить ей честно. И обучать этому других людей», – сказал Иван Сергеевич.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС

Источник: Вести.Севастополь