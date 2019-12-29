В Севастополе ожидается снег в ночь на 30 декабря

В ночь с 29 на 30 декабря в Севастополе ожидаются осадки в виде снежной крупы.

В понедельник, 30 декабря, в Севастополе будет облачно. Ночью и утром небольшие осадки в виде снежной крупы и дождя, днём без осадков, сообщает Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха от 0 до +4. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Температура морской воды +10 градусов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: photosight.ru

Источник: Вести.Севастополь