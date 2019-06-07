В Севастополе ожидаются перебои подачи холодной воды

В связи с паводком на реке Черная и в следствии ухудшения погодных условий возможны перебои с подачей холодного водоснабжения в период с 22:00 7 июня до 6:00 8 июня, сообщила пресс-служба “Водоканала” Севастополя.
Источник: Вести Севастополя
В связи с паводком на реке Черная и в следствии ухудшения погодных условий возможны перебои с подачей холодного водоснабжения в период с 22:00 7 июня до 6:00 8 июня, сообщила пресс-служба “Водоканала” Севастополя.
Источник: Вести Севастополя
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