В Севастополе ожидаются перебои подачи холодной воды

В связи с паводком на реке Черная и в следствии ухудшения погодных условий возможны перебои с подачей холодного водоснабжения в период с 22:00 7 июня до 6:00 8 июня, сообщила пресс-служба “Водоканала” Севастополя.

Источник: Вести Севастополя