В Севастополе определили лучшие дворовые команды

Впервые в России в рамках такой спартакиады был организован турнир для девушек 15-16 лет по дворовому футболу, баскетболу и волейболу.

В соревнованиях приняли участие 536 мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 17 лет. В общей сложности 73 дворовые команды провели 348 встреч.

Второй этап спартакиады «Двор-Спорт-2019» проходил с 21 октября по 17 ноября 2019 года.

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