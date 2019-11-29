В Севастополе определили лучшие дворовые команды

Второй этап спартакиады «Двор-Спорт-2019» проходил с 21 октября по 17 ноября 2019 года.
В соревнованиях приняли участие 536 мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 17 лет. В общей сложности 73 дворовые команды провели 348 встреч.
Лучшими командами второго этапа «Двор-Спорт-2019» стали:
1 место – «Хрустальные»;
2 место – «Морская волна»;
3 место – «Победа».
Впервые в России в рамках такой спартакиады был организован турнир для девушек 15-16 лет по дворовому футболу, баскетболу и волейболу.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь