В Севастополе определили лучших стрелков из лука

В спортивном комплексе СевГУ прошёл чемпионат Севастополя по стрельбе из лука и первенство города по стрельбе из лука.

В соревнованиях приняли участие около 60 лучников в возрасте от 11 до 60 лет. Спортсмены боролись за победу в возрастных группах: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины и классах: блочный и классический лук на дистанции 12 и 18 метров. Впервые в Севастополе прошли соревнования в дисциплине бесприцельного лука.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь