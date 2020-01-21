В Севастополе определили лучших стрелков из лука

21 января 2020     15
В Севастополе определили лучших стрелков из лука

В спортивном комплексе СевГУ прошёл чемпионат Севастополя по стрельбе из лука и первенство города по стрельбе из лука.

В соревнованиях приняли участие около 60 лучников в возрасте от 11 до 60 лет. Спортсмены боролись за победу в возрастных группах: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины и классах: блочный и классический лук на дистанции 12 и 18 метров. Впервые в Севастополе прошли соревнования в дисциплине бесприцельного лука.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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