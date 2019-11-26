В Севастополе определили победителей фестиваля МЧС «Созвездие мужества»

26 ноября 2019     3
В Севастополе определили победителей фестиваля МЧС «Созвездие мужества»

Ими стали 10 представителей ведомства. Награждение состоится в начале декабря.

До этого времени в главном управлении МЧС по Севастополю проводят пресс-конференции, на которых знакомят с победителями в разных номинациях. Пять пожарно-спасательных частей города оценивались по нескольким критериям, среди которых: профессиональная подготовка, оперативные показатели и теоретические знания. По итогам лучшей стала Первая, по охране Ленинского района. Награду получит её начальник Алексей Каргаполов. В его подчинении находится Александр Осадчий – победитель в номинации «Лучший начальник караула». Свою часть эти пожарные считают одной из самых выездных.

«Её расположение таково, что мы являемся подрайоном для любого другого района выезда. Для нас каждый день выездной. Каждый день существенный. Во-первых, мы прикрываем центр города. Это и театры, это множество детских учебных заведений, школы, детские садики», – рассказывает «Лучший начальник части» Алексей Каргаполов.

Победителем в номинации «Лучший пожарный» стал Николай Амерьян. Он служит в части №3 на Северной стороне. По его словам, у района есть своя специфика. Жилой сектор там, в основном, частный, много лесных массивов. Амерьян стал лучшим по показателям профессиональных навыков – теоретических и практических.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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