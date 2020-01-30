В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО

В городе стартовал десятый чемпионат по армейскому рукопашному бою среди частей и соединений Южного военного округа. В ближайшие два дня поединки на выбывание пройдут в спортивном комплексе СевГУ.

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В спортивном комплексе Севастопольского госуниверситета сражаются команды Черноморского флота, Каспийской флотилии, воинских частей Южного военного округа. В первых раундах бойцы оценивают, насколько отличаются школы подготовки в разных регионах. Сильнейшими в прошлом году оказались военнослужащие 8 общевойсковой армии и 22 бригады специального назначения. Эти подразделения дислоцируются в Ростовской области.

«Пока что, первый бой провёл хорошо, одержал победу. Но расслабляться нельзя, впереди ещё очень много достойных, хороших соперников», – говорит инструктор по рукопашному бою 22 отдельной бригады специального назначения Артур Абрамян.

Армейский рукопашный бой объединяет приёмы защиты и нападения из различных видов единоборств. Эта спортивная дисциплина появилась в конце 1970 годов, когда в советских воинских частях из числа призывников начали отбирать чемпионов по боксу, самбо, дзюдо. Тренеры ставили их в спарринг-бои друг против друга и сравнивали результаты. Лучшие элементы техники легли в основу новой системы подготовки десантников и разведчиков. Первая минута схватки – это оценка тактики соперника, рассказывает младший сержант Черноморского флота Гайдар Магомедов. В прошлом году он взял золото в своей весовой категории.

«Например, болевые можно только прямые – на руку или на ногу, без удушающих. А так можно многое, можно даже сопернику по голове пробить, когда он лежит. Это пенальти называется», – делится младший сержант бригады береговой обороны ЧФ Гайдар Магомедов.

Прежде приёмы армейского рукопашного боя были чуть ли не секретными и использовать их вне спецопераций строго запрещалось. Но постепенно спорт развивался, появлялись тренеры, начинались первые соревнования между воинскими частями. Сейчас это уже официально признанный вид единоборств.

На ковре действуют строгие правила спортивного поведения. Бойцы могут получить замечание за слишком пассивное ведение боя, за неподобающий внешний вид, за разговоры во время поединка. Если трижды пересечь красную линию – сразу дисквалификация.

Турнир по армейскому рукопашному бою считается мастерским, лучших спортсменов прошлого сезона представили к очередным спортивным званиям.

«Существует также в армейском рукопашном бое призовая часть. Награждаются победители за 1, 2, 3 место. Это даёт возможность менять цвет пояса, есть синий, красный и чёрный», – разъясняет заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе Игорь Курочкин.

В турнире принимают участие около 100 спортсменов, поединки на выбывание продлятся два дня. Параллельно такие соревнования проходят по всем военным округам, победители региональных этапов отправятся на всероссийское первенство.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь