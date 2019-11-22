В Севастополе определят лучших кибербоксёров

22 ноября 2019     14
В Севастополе определят лучших кибербоксёров

23 ноября впервые в городе пройдёт «Кубок Севастополя по кибербоксу».

В Севастопольском государственном университете, при участии Федерации бокса города, боксёрского клуба «Фиолент», федерации киберспорта, состоятся соревнования по интерактивному боксу на игровой платформе Xbox One S.

Мероприятие торжественно откроется в 12:00 в спорткомплексе СевГУ. Награждение победителей запланировано на 16:40, в 17:00 – закрытие турнира. Желание участвовать выразили 64 виртуальных спортсмена в возрасте старше 18 лет.

Кроме кибербоёв, на настоящем большом ринге поединки проведут живые боксёры. Зрителей ждут также выступления музыкантов и розыгрыши призов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

На фото: призы, которые подготовили для победителей организаторы 

Источник: Вести.Севастополь

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