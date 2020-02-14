В Севастополе определят лучших учителей в пяти номинациях

14 февраля 2020     10
В Севастополе определят лучших учителей в пяти номинациях

Региональные этапы Всероссийских конкурсов педагогического мастерства стартовали в Севастополе. 

Учителей и воспитателей поприветствовал врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Я прекрасно понимаю, что такое нагрузка учителя, а взять собраться и ещё участвовать в конкурсе, это большая работа. Как Константин Кошкин говорил, педагогическая нагрузка равна космическим перегрузкам. И мы с вами это точно знаем», – отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев

Перед тем, как торжественно открыть профессиональные испытания этого года, глава региона вручил награды победителям 2019. Среди лучших – учитель французского языка школы №23 Евгения Петрачкова. Она получила диплом за победу в региональном этапе конкурса методических разработок «Уроки Победы». Занятия были посвящены международным конференциям Второй Мировой войны, в том числе и Ялтинской, в 1945 году.

«Это и патриотическое воспитание, и гордость за то, что в этом дворце решилась судьба страны и всего мира и держится мир уже более 70 лет. Дети сравнивали Потсдамскую конференцию, Тегеранскую конференцию и составили проектный буклет, на французском языке, конечно», – рассказывает учитель французского языка школы №23 Евгения Петрачкова.

В этом году заявки на участие в региональных этапах конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог России», «Учитель здоровья» и «Сердце отдаю детям» подали 38 педагогов. Победители будут представлять Севастополь в финале всероссийских конкурсов педагогического мастерства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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