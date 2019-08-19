В Севастополе определят максимальную стоимость кадастровых работ

19 августа 2019     13
В Севастополе определят максимальную стоимость кадастровых работ

Правительство Севастополя планирует установить предельную максимальную стоимость кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных участков, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального строительства. Эта обязанность установлена федеральным законом.

По словам исполняющего обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Рустема Зайнуллина, определение предельной стоимости позволит избежать необоснованного завышения стоимости своих услуг со стороны кадастровых инженеров.

«Подобная норма в г. Севастополе уже действовала в прошлом. Но срок действия её был определён федеральным законодательством до марта 18 года. И тогда мы принимали на уровне субъекта РФ соответствующие ограничения и устанавливали стоимость работ не выше 6 тысяч рублей за одну услугу, – говорит Зайнуллин. – Сейчас, в связи с вступлением в силу данного закона, мы опять же выйдем с инициативой в Заксобрание по принятию соответствующего закона в Севастополе. Ну и ориентир, я думаю, по стоимости будет примерно также около 6 тысяч рублей за услугу».

Кроме этого, подчеркнул Зайнуллин, федеральным законом до 1 марта 2021 года продлена так называемая «дачная амнистия». Она подразумевает упрощенный порядок оформления права собственности на недвижимость на садовом участке. Для этого владельцу необходимо подать только технический план участка и документальное подтверждение права собственности на него. В Севастополе данная норма будет действовать до 1 января 2023 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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