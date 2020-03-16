В Севастополе опровергли информацию о появлении первого больного коронавирусом

16 марта 2020     20
В Севастополе опровергли информацию о появлении первого больного коронавирусом

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а распространяемая в социальных сетях информация о заболевшем не соответствует действительности.

В медучреждениях города заготовлено 400 тысяч медицинских масок, а также трехмесячный запас дезинфицирующих средств. Сейчас Севастополь оформил заказ на дополнительное количество медицинских масок.

В инфекционной больнице Севастополя на случай выявления граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, подготовлено 17 мельцеровских боксов, а также бокс для пациентов с подозрением на особо опасные инфекции. Больницы города обеспечены необходимым оборудованием, инвентарем и медикаментами, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Для размещения больных будут использоваться и пансионаты города. Сейчас туда завозится необходимое оборудование. Для транспортировки больных выделено две машины «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Медицинские бригады для работы с возможными инфицированными укомплектованы противочумными костюмами.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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