В Севастополе оптимизируют количество пешеходных переходов

В городе сейчас действует программа по оптимизации дорожного трафика.

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Юбилейный, 900-й пешеходный переход появился в Севастополе между домами номер №48 и №50 по улице Ленина. Это был последний перекрёсток в центре, где не было зебры, но пешеходы пользовались приоритетом. Водители не видели знаков и считали, что они главнее. Теперь споров, кто кого пропускает, возникать не должно.

«Ленина, 48 – мы выходим со двора прямо на проезжую часть. Во дворе есть пожилые люди, есть детки неугомонные. Было проблематично, меня саму два раза чуть не сшибали», – рассказывает местная жительница Любовь Одоева.

А для удобства автомобилистов действует целая программа по ликвидации пешеходных переходов. Несмотря на неоптимистичное название, она поможет снизить нагрузку на трафик и повысить безопасность.

«Были такие переходы, которые находились между двумя светофорами, они создавали избыточную нагрузку на трафик. Было принято решение их ликвидировать. То есть это Московский рынок был ликвидирован переход – даём возможность перейти непосредственно возле торгового центра и «Океана» на безопасном переходе. И также по Генерала Острякова, возле ул. Силаева был ликвидирован переход с дорожной неровностью, которая тоже создавала избыточную нагрузку», – поясняет директор предприятия «Севастопольский автодор» Сергей Волков.

По статистике, 9 из 10 ДТП с пешеходами случаются на неосвещённых дорогах. В июле этого года специалисты «Севавтодора» оборудовали фонарями часть переходов на Фиоленте. Эксперимент с автономной подсветкой, которая заряжается от солнца, сочли удачным. И поэтому ещё 10 подобных комплексов смонтируют на улице Богданова, на Северной стороне.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель, Антон Трёшкин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь