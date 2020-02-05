В Севастополе организовали патрулирование несанкционированных свалок

В Севастополе усиливается контроль за несанкционированными свалками и строительными компаниями, которые выгружают там мусор. Один такой стихийный полигон, находится в Килен-балке. В отношении нарушителя уже возбуждено административное дело. Предприятию придется заплатить штраф, вывезти мусор самостоятельно или возместить стоимость уборки.

<!-- -->

В Килен-балке организовано круглосуточное патрулирование территории. В две смены уже третий день там дежурят казаки. Такое поручение в понедельник дал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, после очередного незаконного сброса строительного мусора. За три дня новые машины с отходами сюда не приезжали, но у казаков есть законные полномочия бороться с нарушителями.

«В первую очередь мы это все отснимем, задокументируем на фото, на видео, сообщим в установленном порядке в полицию и представителям Севприроднадзора, которые должны будут прибыть на это место, – рассказывает заместитель атамана окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» Алексей Черенёв. – Также с сегодняшнего дня, организованы три мобильные группы, которые мониторят три района на предмет выгрузки несанкционированного строительного мусора».

Рейды по местам несанкционированного сброса мусора проводят и сотрудники Севприроднадзора, Департамента городского хозяйства и члены Общественной палаты региона. Сегодня они уже в третий раз приехали на Восточно-Инкерманское месторождение известняков. По словам участников рейда, компания, арендующая карьер, также складирует здесь строительный мусор, а еще занимается его переработкой. При этом, за пределами арендуемой территории – на городской земле.

«Объем какой громадный строительных отходов, их перерабатывают. Соответственно, документов, подтверждающих законную деятельность, нет. Опять же, они их перерабатывают в материал. Есть ли документы, сертификаты на этот материал, мы не можем увидеть. Мы сейчас это все заактируем и будем возбуждать административное расследование», – сообщил заместитель начальника Севприроднадзора Вадим Писляк.

Штраф для юридического лица, если это первое подобное нарушение, может быть от 100 до 350 тысяч рублей. Возможно, предприятию придется выплатить и экологический ущерб. Остановить работу по переработке и складированию отходов может только суд, рассказали общественники и предполагаемые строительные площадки, откуда сюда привозят мусор.

«Он вывозился и с объекта на мысе Хрустальном, он вывозился и с Большой Морской, он вывозился и со строительных площадок в районе бухты Стрелецкая», – говорит член Общественной палаты Севастополя Юрий Чайкин. – Подрядчики, которые выполняют строительно-монтажные работы на территории города, заключают контракт либо с Тургеневским полигоном, либо со специализированными организациями. Но вместо того, чтобы официально возить мусор и сдавать его на переработку, просто вывозят мусор на такие места как здесь, в Инкермане».

По словам Юрия Чайкина, таким незаконным способом одна компания может «сэкономить» около 750 тысяч рублей в день.

Вероника Андреева, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь