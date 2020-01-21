В Севастополе особо охраняемые территории будет обследовать специальная комиссия

21 января 2020     7
В Севастополе особо охраняемые территории будет обследовать специальная комиссия

В Севастополе создали межведомственную комиссию, определяющую порядок присвоения природным территориям статуса «особо охраняемая».

Юлия Гаврилова, исполняющая обязанности начальника Главного Управления природных ресурсов и экологии города представила на заседании правительства города проект постановления.

«Результатом работы комиссии является определение целесообразности создания особо охраняемых природных территорий, необходимости проведения комплексного экологического обследования и согласования материалов этого обследования» – отметила Юлия Гаврилова.

По ее словам, помимо «Севприроднадзора» и представителей общественного совета при нем, в состав комиссии войдут: председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя, представители департаментов градостроительства и ДИЗО, сельского и городского хозяйства, Управления государственной регистрации права и кадастра, Управления охраны культурного наследия города, а также представители комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил включить в комиссию своего заместителя Владимира Базарова.

«Вопрос социально значимый, и необходимо поднять уровень комиссии с уровня департамента до уровня заместителя губернатора», – подвел итоги встречи глава города.

Вести ФМ – Севастополь

              Фото пресс-службы Правительства Севастополя 

Источник: Вести.Севастополь

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