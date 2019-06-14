В Севастополе осудят подозреваемого в убийстве с особой жестокостью

Перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в смерти человека, совершенного с особой жестокостью группой лиц, и в похищеннии человека, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Севастополю в пятницу.

6 декабря 2018 года подозреваемый и двое его сообщников, заманили потерпевшего в один из гаражей Гагаринского района якобы помочь с ремонтом автомобиля.

«Угрожая резиновой палкой, заставили мужчину спуститься в подвальное помещение гаража, где на почве личных неприязненных отношений к нему, обусловленных невыполнением мужчиной ранее данных обещаний в сфере торговли, связали потерпевшего, избили его и, облив бензином, подожгли», – говорится в сообщении.

Чтобы не дать потерпевшему погибнуть, злоумышленники потушили его и еще двое суток удерживали в квартире пытаясь оказать медицинскую помощь. Затем обвиняемый и его сообщники отвезли мужчину в в село Соколиное Бахчисарайского района, где он скончался. Чтобы избежать наказания за преступление, тело мужчины закопали на кладбище села, а его личные вещи сожгли.

Уголовное дело в отношении 30-летнего севастопольца направлено в суд. Предварительное следствие в отношении двух сообщников обвиняемого и установление их местонахождения продолжается.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю

Источник: Вести Севастополя