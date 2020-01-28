В Севастополе осужден бывший военнослужащий, незаконно получавший «двойную» зарплату

Старший сержант запаса одной из севастопольских воинских частей, растративший более одного миллиона, приговорен к лишению свободы сроком полтора года.

Бывший военнослужащий Черноморского флота, получал «двойную» выплату денежного довольствия. Он пользовался деньгами, зная о том, что не имеет законных оснований для их получения. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве, в хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, сообщает пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.

Мошенник будет отбывать свой срок в исправительной колонии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь