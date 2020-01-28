В Севастополе осужден бывший военнослужащий, незаконно получавший «двойную» зарплату

28 января 2020     19
В Севастополе осужден бывший военнослужащий, незаконно получавший «двойную» зарплату

Старший сержант запаса одной из севастопольских воинских частей, растративший более одного миллиона, приговорен к лишению свободы сроком полтора года.

Бывший военнослужащий Черноморского флота, получал «двойную» выплату денежного довольствия. Он пользовался деньгами, зная о том, что не имеет законных оснований для их получения. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве, в хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, сообщает пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.

Мошенник будет отбывать свой срок в исправительной колонии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Источник озвучил позицию РФ по возможным санкциями ООН в отношении Ирана
Источник озвучил позицию РФ по возможным санкциями ООН в отношении Ирана

Москва выступит против возвращения санкций в отношении Ирана, если Совбез ООН начнет обсуждать подобные ограничительные меры. Об этом «Известиям» заявил …


В Севастополе осужден бывший военнослужащий, незаконно получавший «двойную» зарплату
В Севастополе осужден бывший военнослужащий, незаконно получавший «двойную» зарплату

Старший сержант запаса одной из севастопольских воинских частей, растративший более одного миллиона, приговорен к лишению свободы сроком полтора года. Бывший …


Эксперт оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете
Эксперт оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете

23:44 Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете. © Кирилл Брага …


Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером. Об этом пишет Super.ru. По ее словам, два …


Вести Севастополь 27.01.2020
Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере. – Сегодня – День полного снятия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты