В Севастополе осужден контрактник, выдававший себя за сотрудника ФСБ

Старший сержант запаса Евгений Пономарев, проходивший военную службу по контракту в севастопольской войсковой части №06984, признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.

Как сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту, зимой 2015 года Пономарев убедил своего знакомого, что может помочь ему приобрести автомобиль Volkswagen Touareg по цене ниже рыночной. И тот передал ему 449 000 рублей. Хотя у Пономарева не было реальной возможности исполнить обещанное.

В это же время он познакомился с мужчиной, который хотел получить разрешение на временное проживание в России. Тогда Пономарев, представившись сотрудником ФСБ, пообещал за денежное вознаграждение посодействовать в решении вопроса. Получив в общей сложности 1700 долларов США, он распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия подсудимый полностью признал себя виновным. Он объяснил, что надеялся на скорый заработок и намеревался в последующем возвратить деньги потерпевшим.

Севастопольский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта rostovgazeta.ru

Источник: Вести Севастополя