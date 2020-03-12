В Севастополе осужден мужчина, подделавший водительское удостоверение

Севастопольский суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, управляющего транспортным средством по поддельному водительскому удостоверению.

Злоумышленник использовал поддельное удостоверение и предоставил его инспектору ДПС, когда был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители установили, что мужчина приобрел поддельный бланк, следовательно он был в курсе того, что он садится за руль с недействительным документом.

Нахимовский районный суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок четыре месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь