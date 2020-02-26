В Севастополе осужден насильник семилетней девочки

За изнасилование семилетней девочки, совершенное в 2012 году, злоумышленник получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина 1982 года рождения признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, сообщает прокуратура Севастополя.

В Севастополе осужден насильник семилетней девочки Суд вынес обвинительный приговор жителю Севастополя, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. Мужчина 1982 года рождения признан …



В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа При техобслуживании многоквартирного дома по улице Хрусталева, сотрудниками «Севастопольгаза» была выявлена утечка газа на отключающем кране, расположенном на фасаде дома. …



В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией Вооруженные силы США нуждаются в хорошем финансировании, потому что утратили часть превосходства над армиями России и Китая. Об этом заявил …



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