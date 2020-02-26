В Севастополе осужден насильник семилетней девочки

26 февраля 2020     10
В Севастополе осужден насильник семилетней девочки

Суд вынес обвинительный приговор жителю Севастополя, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина 1982 года рождения признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, сообщает прокуратура Севастополя.

За изнасилование семилетней девочки, совершенное в 2012 году, злоумышленник получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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