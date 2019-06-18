В Севастополе ответили на статью The Times об английском кладбище

В России, Украине, Великобиритании сегодня обсуждают статью газеты The Times о том, что кладбище английских военных, погибших в Севастополе во время Крымской войны, находится в плохом состоянии. Автор этого материала Ханна Смит приезжала на полуостров около месяца назад. “Вести – Севастополь” разыскали севастопольского переводчика, которая консультировала английскую журналистку. Она считает, что эта статья при всей ее неоднозначности способна как ни странно подтолкнуть Россию и Великобританию к восстановлению хотя бы гуманитарных отношений.

Статью газеты The Times под заголовком “Могилы британцев, погибших в Крымской войне, осквернены, захвачены и забыты” изучает коренной житель Севастополя – переводчица Манита Мишина. До 2014 года она работала гидом для английских туристов, а этой весной автор скандального материала Ханна Лусинда Смит вышла на Маниту через электронную почту.

«Просто попросила помощи, показать английское кладбище и Балаклавское поле сражения, и всё. И мы с ней встретились, когда она приехала сюда», – говорит

А дальше британская журналистка разоткровенничалась и рассказала, что без упоминания аннексии Крыма ей бы просто не дали выпустить материал.

«Для того, чтобы эту статью всё-таки пропустили, а она очень долго ждала, чтобы эту статью напечатали, и для этого она использовала вот это слово “аннексия Крыма”, но это единственное – с чем я не согласна. А статья в принципе направлена – на то, чтобы опять поднять интерес, возродить к английскому кладбищу Крымской войны», – рассказывает переводчица.

В статье Ханна Смит отмечает, что состояние английского кладбища стало ухудшаться при Советской Украине. Тогда часть кладбища отдали под дачи, а некоторые надгробные плиты растащили. После распада СССР чиновники нового государства Украина решили построить на холме Каткарта новый мемориал. В первое время после открытия мемориал посещали потомки генерал-лейтенанта Каткарта, но через несколько лет обелиск начал трескаться и в итоге был окончательно заброшен.

В 2004 году мемориал был открыт на новом месте, где во время Крымской войны были разбит лагерь английской армии. И два сохранившихся фрагмента надгробий с английского кладбища перенесли сюда. Надписи гласят, что генерал-лейтенант Каткарт погиб в Инкерманском сражении, а лейтенант Колт пал при штурме 3-го бастиона.

Фрагменты этих двух надгробий – последние свидетельства захоронения английских воинов на севастопольской земле в XIX веке. Бережный уход за мемориалом может сплотить потомков участников Крымской войны из разных стран.

На это очень надеется переводчик Манита Мишина и её друзья из Великобритании. Когда-то они проводили в Севастополе отпуск, теперь туроператоры Великобритании не дают страховку тем, кто собирается ехать в Крым. Возможно, увидев статью Ханны Смит, кто-то из британцев всё же рискнёт совершить путешествие без страхового полиса, и увидит лично, насколько правдивы в своих оценках Крыма европейские СМИ. И очень важно, чтобы Россия и Великобритания как можно быстрее возобновили хотя бы гуманитарный диалог, чтобы совместными усилиями восстановить кладбище английских солдат.

Анна Шустер, Антон Терёшкин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь