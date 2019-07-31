В Севастополе откроется выставка авторских сувениров и картин Ксении Хидаевой

В прошлом году молодая севастопольская художница Ксения Хидаева стала обладателем федерального гранта на Международном молодежном форуме «Байкал» и получила финансовую поддержку на развитие сувенирной отрасли в Севастополе и в Крыму.

И вечером 8 августа в Доме культуры рыбаков она представит выставку «Крым – моя Россия». Кроме картин, посетители увидят сувенирные кружки, тарелки, кошельки и сумки с изображением достопримечательностей России. Но большая часть работ посвящена все-таки Крыму.

Также там будут выставлены работы учеников Ксении. Выставка продлится до 15 сентября.

Фото с сайта Севастопольской телерадиокомпании

Источник: Вести.Севастополь