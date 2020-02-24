В Севастополе откроется выставка «Искусство денег»

Выставка, приуроченная к 250-летию появления в России первых бумажных денежных знаков – ассигнаций, откроется 25 февраля в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого.

Центральный банк Российской Федерации проводит выставки, посвящённые памятной дате, по всей стране.

Первые купюры – ассигнации, а затем кредитные билеты, фигурируют во многих литературных произведениях. Кроме того, некоторые из них были произведениями изобразительного искусства.

Основную часть экспозиции выставки составляют фотографии денежных знаков имевших хождение, начиная с 1794 года и рассказы о них.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: wikipedia

Источник: Вести.Севастополь