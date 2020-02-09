В Севастополе откроется выставка о вкладе тружеников тыла в Победу

Экспозиция, подготовленная совместно Музеем обороны Севастополя и Музеем-заповедником «Прохоровское поле» откроется в выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Открытие выставки «Фронту! Родине! Победе!» состоится 10 февраля в 12:00 по адресу: улица Ленина, 35. Проект призван показать трудовой подвиг советского народа, совершённый для достижения Победы над фашизмом.

В экспозиции фотографии, телеграммы, приказы, воспоминания бойцов трудового фронта из фондов музеев-заповедников.

Экспонаты выставки расскажут, в том числе, о жизни в осаждённом Севастополе в 1941-42 годах. Об Инкерманских штольнях, где выпускали боеприпасы, шили обмундирование, жили и учились. Особое место займут предметы, переданные музею в 1982 году Григорием Гарькушей, который разработал конструкцию 50-мм миномета, принятого на вооружение и производившегося на спецкомбинате №1 в Инкерманских штольнях. Работать выставка будет до 1 апреля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь