В Севастополе откроется выставка о сестрах милосердия времен Крымской войны

2 сентября 2019     9
В Севастополе откроется выставка о сестрах милосердия времен Крымской войны

8 сентября в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника откроется выставка «Лики милосердия России». Она посвящена сестрам милосердия, врачам и священникам, которые спасали раненых во время обороны Севастополя 1854-1855 годов и приурочена к 165-летию начала обороны.

В Севастополе выставка пройдет в рамках Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя» и в первые два дня: 8 и 9 сентября вход будет бесплатным.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные предметы из фондов Военно-исторического музея Черноморского флота: одежду первой народной сестры милосердия Дарьи Севастопольской, нагрудный крест сестры милосердия П.И. Сапранковской, наградную хрустальную дощечку сестры милосердия К.К. Ведюковой, хирургический набор инструментов Н.И. Пирогова.

Экспозицию создавали не только музейщики Севастополя. Им помогал благотворительный Фонд сестры милосердия Екатерины Бакуниной из Твери. Тверскую область и Севастополь связывают герои Первой обороны города. Двенадцать улиц, площадей и набережных Севастополя названы именами уроженцев Тверской губернии. Среди них вице-адмирал В.А. Корнилов, адмирал Ф.М. Новосильский, контр-адмирал Ф.Ф. Нарбут, контр-адмирал Н.А. Бирюлев, генерал-лейтенант П.К. Меньков, капитан-лейтенант К.А. Лазарев, хирург Н.И. Пирогов, сестра милосердия Е.М. Бакунина.

Выставка продлится до 7 ноября.


Источник: Вести.Севастополь

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