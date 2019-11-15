В Севастополе откроется выставка, посвященная Балаклавскому сражению

16 ноября в полдень в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника откроют выставку, посвященную 165-летию знаменитого Балаклавского сражения.

В нем не было выигравших, но после битвы союзники: Великобритания, Франция и Турция – отказались от штурма Севастополя.

Вход на выставку свободный, он создана благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Крымской федерации страйкбола и будет работать до 7 декабря.

В экспозиции – не только картины и литографии сражения, но также мундиры солдат и офицеров как русской армии, так и союзников, предметы военного быта Крымской войны.

На открытии выставки посетителей будут встречать реконструкторы в форме русских солдат. В завершении покажут фильм «Атака легкой кавалерии» режиссера Тони Ричардсона.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь