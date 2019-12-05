В Севастополе откроется Предновогодняя ярмарка

5 декабря 2019     7
В Севастополе откроется Предновогодняя ярмарка

Ярмарка «Предновогодняя» пройдёт с 27 по 29 декабря в Гагаринском районе.

Более 100 фермеров привезут свою продукцию на площадку по адресу: улица Героев Бреста, 29а. Об этом на заседания Правительства рассказал начальник управления потребительского рынка Вадим Кирпичников.

По его словам, проведение фермерской ярмарки в ноябрьские праздники было достаточно успешным.

«Для того чтобы севастопольцы к Новогоднему столу смогли напрямую от производителей приобрести продукты по доступным ценам мы повторим ярмарку на той же площадке», – уточнил Кирпичников.

На 120 торговых местах разместятся севастопольские и крымские производители продуктов питания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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