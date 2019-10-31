В Севастополе откроются две аптеки, в которых изготавливают лекарства

31 октября 2019     17
В Севастополе откроются две аптеки, в которых изготавливают лекарства

В ближайшее время в Севастополе откроются две аптеки, где будут не только продавать готовые лекарственные препараты, но и производить их по рецептам. Сейчас в городе работает только одно такое учреждение – на улице Льва Толстого. А желающих приобрести лекарства «ручной сборки» много.

В первую очередь, такие аптеки необходимы для изготовления препаратов для детей. Сегодня у многих таблеток нет форм, предназначенных для ребёнка. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик сообщил, что законопроект о возрождении производственных аптек и поддержке их деятельности в регионах уже разработан. В ближайшее время его внесут на рассмотрение законодателей.

«В нём будет прописана прежде всего поддержка региональных бюджетов для подобного рода производственных аптек. Это будет именно целевые деньги с целевым назначением, которое будет направляться в регион для поддержки», – пояснил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У нас один из объектов на Ленина находится, 34, другая – на ПОР, 33, где осуществляется основной отпуск льготных лекарственных препаратов. Мы хотим привести это в соответствующее состояние. Чтобы и пациентам было там комфортно находиться, и создать условия для работы. Там помещения позволяют, в том числе сделать и производственную аптеку», – первый заместитель и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Игорь Воронович.

Открыть новые аптеки планируют в первом полугодии 2020 года. Но это только в том случае, если законопроект будет принят, отметил Игорь Воронович.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России
Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России

22:06 Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о перспективах петербургской команды в Кубке …


Асад усомнился в ликвидации главаря ИГ
Асад усомнился в ликвидации главаря ИГ

Президент Сирии Башар Асад допустил, что лидер «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади может быть жив. Об …


Победители всероссийских олимпиад школьников получат по 50 тысяч рублей
Победители всероссийских олимпиад школьников получат по 50 тысяч рублей

Правительство Севастополя одобрило выплату премий победителям всероссийских олимпиад за прошлый учебный год. Пятеро севастопольских школьников получат по 50 тысяч рублей. …


В Севастополе откроются две аптеки, в которых изготавливают лекарства
В Севастополе откроются две аптеки, в которых изготавливают лекарства

В ближайшее время в Севастополе откроются две аптеки, где будут не только продавать готовые лекарственные препараты, но и производить их …


Названа неожиданная польза холестерина
Названа неожиданная польза холестерина

Международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и Университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты