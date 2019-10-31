В Севастополе откроются две аптеки, в которых изготавливают лекарства

В ближайшее время в Севастополе откроются две аптеки, где будут не только продавать готовые лекарственные препараты, но и производить их по рецептам. Сейчас в городе работает только одно такое учреждение – на улице Льва Толстого. А желающих приобрести лекарства «ручной сборки» много.

В первую очередь, такие аптеки необходимы для изготовления препаратов для детей. Сегодня у многих таблеток нет форм, предназначенных для ребёнка. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик сообщил, что законопроект о возрождении производственных аптек и поддержке их деятельности в регионах уже разработан. В ближайшее время его внесут на рассмотрение законодателей.

«В нём будет прописана прежде всего поддержка региональных бюджетов для подобного рода производственных аптек. Это будет именно целевые деньги с целевым назначением, которое будет направляться в регион для поддержки», – пояснил депутат Госдумы Дмитрий Белик. «У нас один из объектов на Ленина находится, 34, другая – на ПОР, 33, где осуществляется основной отпуск льготных лекарственных препаратов. Мы хотим привести это в соответствующее состояние. Чтобы и пациентам было там комфортно находиться, и создать условия для работы. Там помещения позволяют, в том числе сделать и производственную аптеку», – первый заместитель и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Игорь Воронович.

Открыть новые аптеки планируют в первом полугодии 2020 года. Но это только в том случае, если законопроект будет принят, отметил Игорь Воронович.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь