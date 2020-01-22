В Севастополе откроются центры игровой адаптации дошкольников

22 января 2020     6
В Севастополе откроются центры игровой адаптации дошкольников

В двух севастопольских детских садах, рамках национального проекта «Демография», созданы центры для занятий с детьми раннего возраста.

Комплексы созданы для помощи родителям малышей в возрасте от года до трёх. Специалисты «Центра игровой поддержки ребёнка и семьи» призваны оказывать поддержку в воспитании и облегчать адаптацию ребёнка к детскому саду.

Они уже работают на базе детских садов №69 и №130. В детсаду №69 созданы соляная и песочная комната, детская научная лаборатория, оранжерея, театральная студия и кухня. Занятия проходят один раз в неделю вместе с одним из родителей.

Центры игровой поддержки планируется открыть во всех дошкольных учреждениях города, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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