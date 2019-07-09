В Севастополе откроют филиал Российского института сценических искусств

9 июля 2019     12
В Севастополе откроют филиал Российского института сценических искусств

В культурно-образовательном центре на мысе Хрустальный будет создан Черноморский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), который работает в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня во время рабочей поездки в Севастополь журналистам сообщил заместитель министра культуры страны Николай Овсиенко.

Он уже познакомился с проектом будущего культурного кластера, который до конца этого года должен получить заключение Главгосэкспертизы. Николая Овсиенко сопровождает начальник управления культуры города Николай Краснолицкий. Также в программе визита федерального чиновника- встреча с Николаем Мусиенко, директором государственного музея-заповедника Героической обороны и освобождения Севастополя.

Фото РГИСИ

Источник: Вести.Севастополь

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