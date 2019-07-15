Выставка “Абстракционизм как норма” продлится две недели. Вход свободный.

“На выставке “Абстракционизм как норма” будут представлены картины разных художников. Часть экспонируемых работ уже выставлялась в Симферопольском художественном музее на 8-ом биеннале”, – рассказал Владимир Бойченко.

Сегодня, 15 июля в 18:00 на втором этаже Арт-отеля “Украина” открывается выставка работ Академии абстракционизма. Об этом “Вести-ФМ” сообщил Председатель творческого союза художников и искусствоведов Академии абстракционизма Владимир Бойченко.

Врио губернатора Севастополя провел первое аппаратное совещание правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание городского правительства. Главными проблемами, которые обсуждались на совещании, стали текущие городские моменты. Развожаев поинтересовался …



Политика Украины по отношению к Крыму поставила крест на возможности диалога Заявления депутатов Верховной Рады о последствиях блокады Крыма Украиной – это лишь часть правды об отношении крымчан к стране, в которой …



Жительницу Симферополя эвакуировали из Долины привидений Накануне 60-летней жительнице столицы Крыма понадобилась помощь спасателей. Она отправилась в поход на Демерджи, оступилась и повредила ногу. Вернуться вниз …



В Севастополе открывается выставка Академии абстракционизма Сегодня, 15 июля в 18:00 на втором этаже Арт-отеля “Украина” открывается выставка работ Академии абстракционизма. Об этом “Вести-ФМ” сообщил Председатель …

