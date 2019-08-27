В Севастополе открывается Театральная Олимпиада

Сегодня, 27 августа, в 16 часов в парке имени Анны Ахматовой начнется торжественная церемония открытия Олимпиады. Это международный проект, появившийся 25 лет назад в Греции. В этом году Театральная Олимпиада проходит в девятый раз и впервые одновременно в двух странах: России и Японии.

Основная площадка- это Александринский театр в Санкт-Петербурге, но, как говорят организаторы, программа настолько обширна, что еще одним местом ее проведения стал Крым: в августе показы спектаклей и встречи с артистами пройдут в Севастополе, в начале сентября – в Ялте.

Сегодня после церемонии открытия в 17:15 зрители увидят спектакль «Белый лес» в постановке московского театра “Эскизы в пространстве”. Это шоу на стыке визуального искусства и уличного театра. Действие происходит в сказочном пространстве, где живут необычные персонажи и животные.

Также сегодня в 18:30 состоится кинопоказ спектакля “Ревизор” в исполнении труппы Александринского театра. Режиссер-постановщик – Валерий Фокин. Вход на все показы свободный.

Завтра Олимпиада продолжится, с ее программой можно познакомиться здесь.

Также в Севастополе ждут заслуженную артистку России, актрису театра «Сатирикон» Агриппину Стеклову, хореографа, актера, режиссера, лауреата Национальной театральной премии “Золотая маска” Егора Дружинина, квартет артистов театра «Ленком» «Заячий стон», а также театрального критика Алексея Киселева и театрального продюсера, антрепренера Федора Елютина. В разные дни фестиваля у них запланированы встречи со зрителями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Театральной Олимпиады

Источник: Вести.Севастополь