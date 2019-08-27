В Севастополе открывается Театральная Олимпиада

27 августа 2019     17
В Севастополе открывается Театральная Олимпиада

Сегодня, 27 августа, в 16 часов в парке имени Анны Ахматовой начнется торжественная церемония открытия Олимпиады. Это международный проект, появившийся 25 лет назад в Греции. В этом году Театральная Олимпиада проходит в девятый раз и впервые одновременно в двух странах: России и Японии.

Основная площадка- это Александринский театр в Санкт-Петербурге, но, как говорят организаторы, программа настолько обширна, что еще одним местом ее проведения стал Крым: в августе показы спектаклей и встречи с артистами пройдут в Севастополе, в начале сентября – в Ялте.

Сегодня после церемонии открытия в 17:15 зрители увидят спектакль «Белый лес» в постановке московского театра “Эскизы в пространстве”. Это шоу на стыке визуального искусства и уличного театра. Действие происходит в сказочном пространстве, где живут необычные персонажи и животные.

Также сегодня в 18:30 состоится кинопоказ спектакля “Ревизор” в исполнении труппы Александринского театра. Режиссер-постановщик – Валерий Фокин. Вход на все показы свободный.

Завтра Олимпиада продолжится, с ее программой можно познакомиться здесь.

Также в Севастополе ждут заслуженную артистку России, актрису театра «Сатирикон» Агриппину Стеклову, хореографа, актера, режиссера, лауреата Национальной театральной премии “Золотая маска” Егора Дружинина, квартет артистов театра «Ленком» «Заячий стон», а также театрального критика Алексея Киселева и театрального продюсера, антрепренера Федора Елютина. В разные дни фестиваля у них запланированы встречи со зрителями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Театральной Олимпиады

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

11:28 Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС …


Минтранс отметил необходимость увеличения финансирования подготовки пилотов
Минтранс отметил необходимость увеличения финансирования подготовки пилотов

Финансирование подготовки пилота в России составляет около 600 тыс. рублей ежегодно. Эту сумму надо увеличить в двое, заявила директор департамента …


Прокуратура требует запретить доступ к сайту, на котором рассказывается о ловли и приготовлении крабов
Прокуратура требует запретить доступ к сайту, на котором рассказывается о ловли и приготовлении крабов

Прокуратура Нахимовского района Севастополя требует запретить доступ посетителей к сайту, который рассказывает о способах ловли и приготовления крабов. Надзорное ведомство …


В Сакском районе утонул мужчина
В Сакском районе утонул мужчина

Сотрудники МЧС почти сутки искали пропавшего в море у берегов Сакского района мужчину. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов. …


В Севастополе открывается Театральная Олимпиада
В Севастополе открывается Театральная Олимпиада

Сегодня, 27 августа, в 16 часов в парке имени Анны Ахматовой начнется торжественная церемония открытия Олимпиады. Это международный проект, появившийся …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты