В Севастополе открылась выставка, посвященная подвигам тыловиков во время войны

Севастопольцам напомнили о достижениях тех, кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны на выставке под названием «Фронту! Родине! Победе!».

Спецкомбинаты по пошиву белья и обмундирования размещались тогда в штольнях Инкерманского завода, а в свободное от работы время школьники дежурили на тушении пожаров, участвовали в строительстве оборонительных укреплений. Экспозиция, рассказывающая о подвиге этих людей, открылась сегодня в культурно-выставочном центре на улице Ленина, 35.

Выставка «Фронту! Родине! Победе!» будет открыта до 1 апреля. Особое место в экспозиции занимают предметы, переданные музею в 1982 году лейтенантом Григорием Гарькушей. Среди них личные вещи бойца и миномёт, собранный на Спецкомбинате № 1 в Инкерманских штольнях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь