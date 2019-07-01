В Севастополе открылась еще одна выставка, посвященная Анне Ахматовой

Сегодня, 1 июля, в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника на улице Ленина открылась выставка, посвященная Анне Ахматовой, «Златоустая Анна всея Руси». 23 июня исполнилось 130 лет со дня рождения поэта.

Анна Ахматова для Севастополя – фигура особенная и близкая. В детстве она часто бывала в нашем городе: гостила у тети – Марии Антоновны Горенко, в доме своего деда Антона Горенко, участника обороны Севастополя 1854-1855 гг. И эти впечатления от города потом нашли отражение в ее цикле стихов «Четки» и поэме «У самого моря», сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В эти выходные юбилей поэта отметили в Херсонесе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь