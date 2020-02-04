В Севастополе открылась фотовыставка, посвящённая Ялтинской конференции

75 лет назад началось одно из ключевых совещаний времён Второй Мировой войны – Ялтинская конференция. Лидеры стран антигитлеровской коалиции на пятьдесят лет вперёд определили политическое устройство мира.

Пока лидеры стран антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года определяли политический баланс в послевоенном мире, англичане, американцы и советские моряки обеспечивали безопасность этой важнейшей встречи. После переговоров состоялось еще несколько – в более неформальной обстановке.

«Это конец войне. Считайте, ещё идут бои, ещё нет штурма Кёнигсберга, нет штурма Берлина, но вопрос, в принципе, уже решён. И вот эта эйфория была и в Америке, и в Англии, и в России», – рассказывает заведующая сектором истории ВОВ Ирина Агишева.

О том, что в эти дни мир уже праздновал победу над фашизмом, помнит и ветеран Михаил Латоха. Белорусский партизан пленил сбитого немецкого лётчика, который рассказал ему об антигитлеровском подполье.

«И офицеры, и солдаты организовывали антифашистские бригады, уходили к партизанам для совместной борьбы против этого строя», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха.

Уникальное фото: Уинстон Черчилль на крыше панорамы обороны Севастополя. Снимок повторяет композицию 1905 года, когда на этой же лестнице стоял император Николай Второй. Тогда здание было только что отстроено, а в 1945 купол держался на одной лишь арматуре. Возможно, говорят историки, в этот момент премьер-министр Великобритании и сказал Иосифу Сталину знаменитую фразу – Севастополь никогда не восстановить.

«Наверное, они в этой разрухе видели и мощь сопротивления защитников Севастополя, что этот город не так просто удалось захватить. И остатки памятников былых времён тоже были им видны. Так что думаю, прочувствовали, прочувствовали русский дух», – считает посетитель выставки Василий Ярославцев.

Экипаж английского корабля нарисовал плакат «Привет Черноморцам». Ошибка на нём – уже историческая деталь. Эти интереснейшие снимки долгое время пролежали в личных архивах руководителей Черноморского флота. Экспозицию дополнили документами из фондов Военно-исторического музея-заповедника. Капитуляцию Германии подписали через три месяца после Ялтинской конференции. Но именно на Крымской встрече лидеры антигитлеровской коалиции определили базовые принципы нового политического порядка в мире без войны.

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Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь