В Севастополе открылась школа пациентов с эпилепсией

13 января 2020     8
В Севастополе открылась школа пациентов с эпилепсией

Расположена она в консультативно-диагностическом центре горбольницы №5 на проспекте генерала Острякова, 211а.

Ближайшее собрание школы состоится 25 января в 10:00. Его тема: «Эпилепсия и аутизм в детском возрасте». Занятия школы будут ежемесячными, после лекции преподаватель – невролог, эпилептолог Евгений Никитин ответит на вопросы слушателей.

В детском больничном комплексе также создан кабинет эпилепсии, где приём детей и родителей будет вестись ежедневно.

Попасть на приём в консультативно-диагностический центр можно по направлению участкового врача, предварительно записавшись по телефону:+7-8692-65-78-90.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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