В Севастополе открылась ярмарка белорусских продуктов

Импорт сыра в России вырос на 9%, а творога – на 14%. Такие данные привели в Центре аналитики молочной продукции. По данным экспертов, 85% привозных товаров производятся в Беларуси.

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Тает во рту – но не шоколад. Ответ на эту загадку – сало. Его вместе с колбасами, сырами и сладостями привезли из Беларуси на ярмарку в Севастополе. Она будет проходить в кинотеатре «Москва» в ближайшие 10 дней.

Кроме знакомых с детства, докторской колбасы и молочных сосисок, здесь представлены колбасы, копчёные на опилках на глубине 250 метров, фирменный мясной каприз из балыка и, а ещё киндюк, полендвица, сальтисон.

«Он изготавливается из свинины и говядины, и телячий язычок, цельный. Это всё складывается в желудочек и запекается ещё и в печи!», – рассказывает продавец Наталья Желяскова.

С колбасными витринами соседствуют сырные. По данным Центра аналитики молочной продукции, импорт этого продукта в Россию вырос на 9%. В наступающем по восточному календарю, году крысы пармезан, гройцер, чёрный принц могут стать талисманом удачи, если будут присутствовать на новогоднем столе.

«Это наш ответ Европе, у нас все сыры делаются по итальянским технологиям, сейчас я продемонстрирую этот сыр. Много сыров возят на выставки», – делится продавец Елена Бондаренко.

Производят в Беларуси и знаменитый сыр с плесенью. Если он сделан качественно, то должен издавать нежный грибной аромат. А вот мясные продукты выбирать нужно, оценивая их вид. Качественная копчёная колбаса имеет морщинистую оболочку, а для сала важна его толщина

«На Украине и в Беларуси считают так: в три пальца толщиной сало – это самое мягкое. Грудинка, выходит, самое вкусное мясо, сало!», – объясняет покупатель Александр Жуков.

В Севастополе белорусская ярмарка проходит уже не первый год. Все эти товары сделаны по ГОСТу. Его цифры на упаковке – секрет успеха продаж, скажут физики. Лирики добавят – рядом с этими витринами знаменитые слова «не хлебом единым» приобретают новые смыслы.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь