В Севастополе открыли зимний купальный сезон

Десятилетие отметил севастопольский клуб любителей зимнего плавания “Буревесник”. Купальный сезон его участники открыли заплывом в Песочной бухте.

Клуб объединяет около ста поклонников закаливания и плавания в холодной воде и регулярно проводит патриотические акции. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне любители зимнего плавания готовятся устроить заплыв из Краснодарского края на полуостров Крым. Он начнётся 20 апреля.

“Стартуем из Новороссийска, идём до Анапы и по пути по всем городам, которые на побережье, – рассказал президент федерации спортивного зимнего плавания г.Севастополя Виктор Пискунов. – Плыть будем только в дневное время с 6 часов до 10 вечера. В течение всего заплыва будет осуществляться онлайн-трансляция”.

Спортсмены планируют финишировать 8 мая на Графской пристани с флагами в руках. Сейчас они отрабатывают этот элемент в воде.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь