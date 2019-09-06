В Севастополе открыли мемориальную доску памяти воина-афганца

6 сентября 2019     6
В Севастополе открыли мемориальную доску памяти воина-афганца

В Севастопольском промышленно-технологическом колледже открыли мемориальную доску. Её посвятили выпускнику, погибшему в Афганистане, младшему сержанту Андрею Руденко. В колледже он выучился на токаря. Открытие доски приурочили ко дню рождения воина-афганца – завтра ему бы исполнился 51  год. Доску открыли ветераны Афганской войны и студенты. Среди преподавателей колледжа уже нет тех, кто лично знал Андрея Руденко, – пришлось поднимать документы.

«Мы подняли все данные, мы съездили по адресу, где он жил – на проспекте Генерала Острякова. Но там уже живут другие люди, и все координаты родных потеряны. У него не было ни братьев, ни сестёр, он не был женат. Он только закончил тогда ещё училище, и его сразу призвали в армию, – рассказывает Ольга Круглова, директор Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности. – Память о нём будет жить в нашем колледже. У нас 600 студентов, и каждый день, приходя на занятия, они будут видеть эту доску».

30 лет назад под афганским Гардезом боевую машину десанта, на которой Андрей Руденко сопровождал колонну, подбили из гранатомёта. Через неделю молодой человек скончался в военном госпитале.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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