В Севастополе открыли первый автогородок для школьников

31 января 2020     19
В Севастополе открыли первый автогородок для школьников

Автогородок решили разместить в школе №6. Там воссоздали полноценную модель проезжей части со светофорами, знаками и разметкой. Всё для того, чтобы дети учились правильно и безопасно вести себя на улицах. 

Эту школу курирует управление МВД по Севастополю. Здесь уже были кадетские старшие классы, в этом году открылся пятый класс юных помощников Госавтоинспекции. Кроме привычных предметов школьной программы, обязательным является изучение правил дорожного движения. Теперь ученики смогут закрепить знания на практике.

«Здесь на закрытой площадке, где нет транспортных средств, сымитирована практически дорожная ситуация: дети могут изучать правила перехода проезжей части, велосипедисты могут кататься», – рассказала Любовь Волкова, начальник отдела УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

На торжественном открытии автогородка пятиклассникам вручили велосипеды. А кадеты продемонстрировали, чему научились на занятиях. Младшим школьникам они помогали переходить дорогу через пешеходные переходы. О правилах рассказывали и велосипедисты.

«Когда поворачиваешь налево, например, нужно выставить левую руку в сторону, сжав её в кулак. Если подъезжаешь к железнодорожному переезду, нужно показать знак остановки, подняв руку вверх. Остановиться, слезть с велосипеда, посмотреть налево, направо, назад и быстренько перебежать с велосипедом в руках», – объяснила Мария Спиркина, ученица кадетского класса.

Здесь же школьники смогут улучшать навыки управления велосипедом, ведь выезжать на проезжую часть можно только с четырнадцати лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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