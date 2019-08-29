В Севастополе открыли площадку, где можно играть в футбол и заниматься гимнастикой

На проспекте Октябрьской Революции сегодня открылся новый комплекс с детской и спортивной площадками. Это первый из 15 подобных объектов. Они будут оборудованы во всех районах Севастополя и в сельской зоне. Совместный проект правительства города, партии “Единая Россия” и корпорации “Ростех” направлен на создание доступной спортивной инфраструктуры.

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Там, где раньше был пустырь, теперь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься гимнастикой на специальных тренажерах.

«Наша задача – чтобы каждый двор севастопольский был благоустроен в той или иной форме. Где-то больше детской составляющей, где это требуется, где-то больше спортивной. Но самое главное, что выбирать эту форму обустройства должны сами жители», – считает Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия».

Первая из 15-ти площадок, открытая в районе проспекта Октябрьской революции, она уже полюбилась местной детворе. Детская площадка отвечает всем требованиям безопасности. Её постарались сделать так, чтобы не было острых углов. Специальное покрытие – нетравматичное. При падении вероятность получить рану мала.

Участие в проекте благоустройства впервые приняла государственная корпорация.

«Это один из лучших производителей, который сертифицирован под европейские советские стандарты в южных регионах. Вы, наверное, заметили, что не слышите запаха. То есть, мы находимся на жаре. Обычно, такая резина она имеет ярко-выраженный запах. Здесь мы этого не видим», – говорит директор по особым поручениям Госкорпорации “Ростех” Василий Бровко.

На этом преображение дворов на проспекте Октябрьской революции не закончится.

«В центре большого жилого массива появился такой алмаз. Теперь нужна огранка. Нужны тротуары, чтобы люди могли не по земле, а цивилизованно сюда прийти. Нужно дополнительное освещение. Нужные еще соответственно посадки деревьев», – добавил врио губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев.

Местные жители надеются, что этот “алмаз”, будет несокрушимым. Именно так с древнегреческого переводится название драгоценного камня. Такие спорткомплексы появятся во всех – даже отдаленных – районах Севастополя.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь