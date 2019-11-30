В Севастополе открыли после ремонта клуб «Дельталёт»

Обновить базу авиационно-спортивного клуба удалось с помощью гранта, выигранного ТОС «Владимирская горка».
Обновить базу авиационно-спортивного клуба удалось с помощью гранта, выигранного ТОС «Владимирская горка».
Отремонтировать подвальное помещение на улице Советской, 12, создать экспозицию, посвящённую истории авиации Севастополя, приобрести оборудование удалось на средства, выделенные в 2018 году из бюджета города.
Знакомиться с историей авиации и заниматься в клубе «Дельталёт» смогут дети со всего города.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь