В Севастополе открыли после ремонта клуб «Дельталёт»

Знакомиться с историей авиации и заниматься в клубе «Дельталёт» смогут дети со всего города.

Отремонтировать подвальное помещение на улице Советской, 12, создать экспозицию, посвящённую истории авиации Севастополя, приобрести оборудование удалось на средства, выделенные в 2018 году из бюджета города.

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