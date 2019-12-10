В Севастополе открыли сквер имени подводника Астана Кесаева

Он находится на улице, которая также носит имя Героя Советского Союза. На торжественную церемонию приехала делегация с малой родины подводника – из Северной Осетии.

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В день открытия сквера она – главная гостья. Прогуливаясь по новым дорожкам Лариса Кесаева вспоминает Героя Второй обороны Севастополя. Улыбчивым и немного строгим. Для неё Астан Кесаев навсегда, в первую очередь, любимый папа.

«Они сюда приехали в 37 году. Молодой лейтенант, папе было 22, а маме 17, они приехали, посидели на вокзале с одним чемоданом, посмотрели вокруг и первое сказали: «А нам здесь нравится!», – вспоминает дочь Героя Советского Союза Астана Кесаева, Лариса Кесаева.

И, с тех пор для Астана Кесаева столицы было три: Москва, осетинская Дигора и Севастополь. Звания Героя Советского союза командир подводной лодки М-117 «Малютка», как ласково называли её военные моряки, был удостоен в 1944 году. Кесаев участвовал в боях за освобождение Севастополя, Крыма, Одессы, Украины, Румынии, Болгарии. На его счету девять потопленных кораблей противника и история, ставшая легендой. В одном из боёв на его лодку было сброшено более 100 бомб. Благодаря умелому маневрированию цели ни одна из них не достигла.

«История его жизни, история его подвига и история их. Вот я о чём сегодня говорил. Да, отношений с супругой Валентиной Васильевной – это история, на которой воспитываться должны молодые люди», – поделился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Наверное, в этом и сила всей нашей огромной страны России в том, что мы становимся рядом друг с другом, и не забываем тех героев, которые становятся достойным примером для воспитания младших», – подчеркнул глава республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров.

Теперь о подвиге Астана Кесаева будет напоминать знак, который установили в сквере. Имя героя Советского Союза высекли на 37 тонном камне. Его привезли из Осетии. Это диабаз, из разных видов этого же камня построен Воронцовский дворец и им вымощена красная площадь.

В сквере установили 50 скамеек, смонтировали трёхуровневое освещение, оборудовали просторные детские площадки, высадили более 1000 растений, ухаживать за которыми поможет современная система полива. Чтобы открыть новое общественное пространство в срок, на участке работали почти полсотни человек.

«Это и рабочие, это и, конечно, представители осетинской диаспоры, это безусловно и жители микрорайона, которые с самого начала от проектирования до окончания работ контролировали, помогали», – отметил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

И о том, что ещё несколько лет назад этот участок использовали для свалки мусора, теперь не скажешь. Уже в день открытия десятки гостей, жителей микрорайона. Для них – это единственная современная зона отдыха. А для Ларисы Астановны – место, где она сможет вновь встретиться с отцом, пусть и в воспоминаниях.

«Моего папы уже давно нет на свете, а его помнят, и это приятно, и это радостно», – подытожила Лариса Кесаева.

Алена Давыдова, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь