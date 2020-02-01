В Севастополе открыли три уголовных дела за долги по зарплате

Прокуратура Севастополя выявила более более 300 нарушений на предприятиях города, в области трудовых прав граждан.

По материалам проведенных прокуратурой проверок возбуждено 3 уголовных дела, а 14 организаций, имевшие задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками, погасили долги. Работодатели выплатили в общей сумме более 30 миллионов рублей.

Кроме этого, ведомство выявило 12 фактов выплаты «серой» заработной платы и 18 фактов трудоустройства работников без оформления трудовых отношений.

В результате надзорных мероприятий, свои трудовые права восстановили более 400 граждан.

В настоящее время проверки продолжаются. Прокуратура города призывает севастопольцев сообщать о нарушениях законодательства и фактах задолженности по заработной плате на горячую линию, по телефону +7(978)000-14-53.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь