В Севастополе открыли штаб конкурса для школьников «Мой первый бизнес»

Севастопольских школьников научат создавать свое дело. В городе сегодня открылся штаб международного конкурса “Мой первый бизнес”.

Участниками штаба могут стать подростки в возрасте от 11 до 18 лет: те, кто хочет стать предпринимателем или уже реализует свой проект. Сейчас проходит онлайн-этап конкурса. Школьники выбирают одно из направлений, в том числе, инновационное, образовательное или медиа, и выполняют задания, рассказывают о своих идеях.

Лучшие попадут в оффлайн-этап, пройдут четырехмесячный образовательный курс “Старт-ап” и смогут выиграть грант на реализацию своего проекта, который может быть как социальным, так и коммерческим. А еще у них есть шанс выиграть сертификаты на оплату образования и поступить на бизнес-факультет Российского экономического факультета имени Плеханова “Капитаны”.

“Предпринимательская программа делится на два блока. Есть теоретический, где проходит общий образовательный курс по направлению менеджмент, там дети получают определенные знания, после чего, во второй половине дня они уже получают практические навыки: проходят мастер-классы, тренинги, где они сразу пытаются полученные знания реализовать”, – рассказал Алексей Блюдин, руководитель регионального штаба международного конкурса “Мой первый бизнес”.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта t-l.ru

Источник: Вести.Севастополь