В Севастополе открылся круглогодичный яхт-клуб

11 октября 2019     11
В Севастополе открылся круглогодичный яхт-клуб

Выйти в море теперь можно не на своей лодке, а взятой на прокат. Для этого в Севастополь специально привезли парусные спортивные яхты, подходящие как для любителей, так и для профессионалов.

Легкая, быстрая, маневренная и изящная. За рубежом строительство такой яхты обошлось бы в несколько миллионов рублей. И это, не считая таможенных сборов и перевозки. Но стоимость этой лодки ниже в разы.

Ее проект был разработан в Санкт-Петербурге. В основе – использование передовых технологий. Прежде, чем её запустили в серийное производство, яхта сначала прошла испытания Балтийским и Черным морями.

И она полностью оправдала все ожидания. Эта парусная лодка не уступает зарубежным аналогам. Например, международному классу килевых яхт – J-70. На сегодня это один из самых быстрорастущих классов килевых лодок в мире. Теперь у неё – серьезный – российский – конкурент.

«Для России эта технология до сих пор еще является уникальной, – рассказывает Александр Филиппов, генеральной директор компании. – Используется российский уголь при армировании корпуса, используется российское стекло. То есть там много российских материалов».

Таких яхт пока восемь. Полный цикл производства занимает около двух недель. На этапе сборки еще одна яхта – девятая. Проходить испытания она будет в Севастополе на парусных регатах. В Ушаковой балке создатели открыли и круглогодичный клуб для развития этого спорта как на профессиональном, так и любительском уровнях. Заниматься и участвовать в соревнованиях желающие будут на этих яхтах.

«Идея была – создать клуб и предоставить минимальную инфраструктуру для того, чтобы люди могли легко и спокойно приехать после работы и потренироваться. Прокачать свои навыки, как мы говорим, – рассказывает Дмитрий Жайворонок, автор проекта.  – Содержать свою яхту стоит больших денег. На самом деле, гораздо проще брать яхту в аренду и тренироваться».

В будущем клуб будет расширяться. Появится еще больше парусных лодок. Так со временем организаторы хотят сделать яхтинг доступным для всех. Заниматься смогут и взрослые, и дети. А помогать им в этом будут топовые яхтсмены страны.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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