В Севастополе открылся музей истории военных строителей

После 10-летнего перерыва в работе и полной реконструкции, музей инженерно-строительных частей Черноморского флота вновь открыт.
В торжественной церемонии открытия принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. В шести залах, общей площадью 250 квадратных метров, представлены предметы быта древнего Херсонеса, первых военных портов, инженерный инструмент периода Крымской войны, чертежи оборонительных сооружений Севастополя и документы о восстановлении города после Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь