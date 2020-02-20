В Севастополе открылся музей истории военных строителей

В торжественной церемонии открытия принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. В шести залах, общей площадью 250 квадратных метров, представлены предметы быта древнего Херсонеса, первых военных портов, инженерный инструмент периода Крымской войны, чертежи оборонительных сооружений Севастополя и документы о восстановлении города после Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

После 10-летнего перерыва в работе и полной реконструкции, музей инженерно-строительных частей Черноморского флота вновь открыт.

В Севастополе открылся музей истории военных строителей После 10-летнего перерыва в работе и полной реконструкции, музей инженерно-строительных частей Черноморского флота вновь открыт. В торжественной церемонии открытия принял …



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