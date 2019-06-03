В Севастополе открылся региональный чемпионат «Абилимпикс»

3 июня 2019     6
В Севастополе открылся региональный чемпионат «Абилимпикс»

В профессиональном мастерстве состязаются люди с ограниченными возможностями. Такие соревнования впервые в мире прошли в 50-е годы прошлого века в Японии. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году, а Севастополь – только в прошлом. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в Севастопольском центре культуры и искусства.

Традиционно Абилимпикс собирает профессионалов от 14 до 65 лет, на соревновании они должны продемонстрировать свой профессионализм в совершенно разных областях по выбору – от флористики и бисероплетения – до робототехники и финансового права. Все это будет происходить на 7 площадках города, лучших выберут к 6 июня, победители будут представлять Севастополь в Москве. Результатами профессиональных соревнований прошлого года вдохновили многих на новые свершения.

«В этом году еще увеличили количество компетенций. У нас есть победитель прошлого года и национального чемпионата, она сейчас тоже участвует, но в другой компетенции, “психология”, и она тоже хочет себя зарекомендовать, показать, то есть она ищет пути чтобы себя реализовывать»,-рассказывает Оксана Журавлева, заместитель директора по инклюзивному образованию Севастопольского профессионального колледжа.

Служба информации “Вести-Севастополь”

Источник: Вести Севастополя

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