В Севастополе открылся X Славянский форум изобразительных искусств «Золотой Витязь»

В Херсонесе впервые представлена керамическая икона Девы Марии, выполненная самым древним способом гончарного производства – скопинским. Она еще нигде не демонстрировалась. Об этом Вести ФМ рассказал автор работы, художник и дизайнер Вадим Сташкевич, который привез в Севастополь свою выставку “Лики унесённого времени. Страницы нечитанных книг”.

“На белокаменных соборах Андрея Боголюбского есть очень редкого вида лики Девы Марии, потому что все в основном соборы ей посвящены. Я сделал небольшое изображение. В Херсонесе есть большой подиум в выставочном зале, где разная информация, откуда я черпаю вдохновение, с каких изображений, с каких зданий. Там фотографии лежат, разные мои эскизы, наброски и там небольшая работа, сделанная по технологии 19 века, скопинской керамики – лик Девы Марии”, – уточнил Сташкевич.

По словам художника, чтобы создать иконы в правильной атмосфере, он работал над ними в религиозных общинах.

“Я ушел в монастыри: Московский Андреевский Стратилата, а позже в Ново-иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Потому что там все способствует тому, как должны выглядеть иконы”, – пояснил Сташкевич.

Керамические произведения художника в последствии поучили три государственных диплома, в том числе, от комитета культуры Франции. Выставка “Лики унесённого времени. Страницы нечитанных книг” открыла в выходные Славянский форум искусств “Золотой Витязь”, она будет работать до 17 октября.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь