В Севастополе открыт чемпионат Южного округа по панкратиону

В соревнованиях принимают участие 250 спортсменов из шести субъектов ЮФО – Севастополя, Крыма, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей.

Севастополь представили лучшие спортсмены: победители и призеры чемпионатов мира и Европы – мастер спорта международного класса Светлана Радван и мастер спорта Дарья Крапивина, мастер спорта международного класса Людмила Заднипровская, мастер спорта Зограб Оганян, мастер спорта Владимир Генко и многие другие. 12 севастопольцев в составе спортивной сборной команды России по панкратиону.

В ближайшем времени в городе состоится еще один крупный борцовский турнир – Кубок России по панкратиону среди взрослых. В Севастополь приедут сильнейшие борцы из 30-40 регионов страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь