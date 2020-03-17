В Севастополе отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса

Все массовые мероприятия численностью более 50 человек в Севастополе отменяются, начиная с 22:00 17 марта. Об этом сообщил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев после совместного заседания правительственной комиссии по ЧС и комиссии по санэпидемобстановке.

Готовится Указ главы города о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он будет подписан около 17 часов вечера.

Все концерты, спектакли и мероприятия, связанные с празднованием годовщины Русской весны, отменены.

“Большие мероприятия, которые у нас планировались на завтра с большим привлечением людей – на тот же концерт на площади Нахимова мы ожидали 15 тысяч человек – отменены. В данных условиях, которые складываются в стране, было бы неправильно такой опасности подвергать людей”, – заявил Михаил Развожаев.

Детские сады в Севастополе продолжат работать в обычном режиме, но там будут усилены меры дезинфекции. Школьники на следующей неделе уйдут на весенние каникулы, и медперсонал из школ будет временно переведен в детские сады, сообщил глава города.

В Севастополе и республике Крым не подтвердился ни один случай коронавируса: анализы всех, кого поместили под карантин, оказались отрицательными, тем не менее в регионе приняли решение ввести режим повышенной готовности. Он в том числе позволит использовать средства Резервного фонда правительства на проведение профилактических мероприятий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь